فراجين يثير جدلا واسعا بعد حلقته ( عايد مليونير) بوطن ع وتر

30 أبريل 20210 مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 4:42 مساءً
فلسطين – دوت الخليج اليوم
أثار الفنان الفلسطيني عماد فراجين جدلا واسعا في الشارع العربي بعد حلقة برنامجه الكوميدي الرمضاني المتجدد “وطن ع وتر ” التي عرضت يوم امس بعنوان (عايد مليونير).
وظهر فراجين نهاية الحلقة قائلا ” كلو عايد عايد , طب روحو شوفو قياداتكو الي سرقت الوطن وخير الوطن ” .
كشف الفراجين خلال تلك النهاية المجدية نفعا , كمية الفساد التي يمر بها الوطن العربي ككل.
واعتبر متابعو الفنان الكوميدي فراجين والخريج من جامعة بريطانية بعلوم التمثيل , أن ذلك يعد تألقا وتعبيرا عن حالة الظلم التي يعتريها الشارع العربي بطريقة الفن.
المصدردوت الخليج اليوم
المصدر : https://medadpress.com/?p=712
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