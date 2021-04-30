فراجين يثير جدلا واسعا بعد حلقته ( عايد مليونير) بوطن ع وتر

30 أبريل 2021 0 مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 4:42 مساءً

فلسطين – دوت الخليج اليوم

أثار الفنان الفلسطيني عماد فراجين جدلا واسعا في الشارع العربي بعد حلقة برنامجه الكوميدي الرمضاني المتجدد “وطن ع وتر ” التي عرضت يوم امس بعنوان (عايد مليونير).

وظهر فراجين نهاية الحلقة قائلا ” كلو عايد عايد , طب روحو شوفو قياداتكو الي سرقت الوطن وخير الوطن ” .

كشف الفراجين خلال تلك النهاية المجدية نفعا , كمية الفساد التي يمر بها الوطن العربي ككل.

واعتبر متابعو الفنان الكوميدي فراجين والخريج من جامعة بريطانية بعلوم التمثيل , أن ذلك يعد تألقا وتعبيرا عن حالة الظلم التي يعتريها الشارع العربي بطريقة الفن.

المصدردوت الخليج اليوم

المصدر : https://medadpress.com/?p=712