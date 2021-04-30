انفجار لغم باليمن يودي بحياة 3 أطفال

30 أبريل 2021 0 مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 9:22 مساءً

اليمن – دوت الخليج اليوم قتل ثلاثة فتية يمنيين ,اليوم الجمعة,فيما أصيب أخرين ,جراء انفجار لغم في منطقة قريبة من مدينة الحديدية الساحلية وفق لتصريحات مسؤولين. وأفادت وكالات اعلام محلية , نقلا عن مسؤولين يمنيين بأن هناك لغم أرضي انفجر في منطقة الريف بمديرية المراوعة ,مشيرة لوجود اشتباكات بين قوات الجيش اليمني وأنصار الله الحوثيين خلال الأيام الماضية. ولم يكشف المسؤولون عن هويات القتلى والجرحى , منوهين الى انهم ليسوا مخولين للتحدث عن تلك , وانه من مهمة الصحفيين . وحمل المسؤولون جماعة الحوثيين الانفجار الحاصل والذي أودى بحياة أطفال . المصدروكالات المصدر : https://medadpress.com/?p=730

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