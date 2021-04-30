ميجر كلب الرئيس الأمريكي بايدن يعود بيته بعد تدريبات استمرت لأيام

30 أبريل 2021 0 مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 9:54 مساءً

واشنطن – دوت الخليج اليوم

نقلت وكالة ” ” عن زوجة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ,جيل بايدن, أن كلب العائلة ميجر تلقى تدريبات جديدة من اجل التعود على وجود قطط في مكان رعايته بعد حوادث عض قام بها سابقا.

جاء ذلك خلال ىلقاء مع زوجة بايدن اليوم الجمعة قالت فيه : ميجر كلب لطيف ومحبوب وسيعتاد على الوضع ” متوقعة احضار قطة خلال الأيام القادمة .

وأضافت انه تلقى تهيئة مع طاقم تدريبي للاعتياد على وجود قطط في مكانه , حيث تم وضعه وسط مجموعة قطط واعتاد ولم يبدي أي شعور خلاف ذلك.

من هو ميجر (كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن) :كلب يبلغ من العمر 3 أعوام من فصيلة الكلاب البوليسية من نوع جيرمن شيبرد , يتلقى تدريبات مستمرة , حيث أخذه الرئيس من معسكر للكلاب بعض حادثة عض لأحد الجنود الأمريكان.

المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=735