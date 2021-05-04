متع عينك – رانيا يوسف ركبت التريند مع بناتها بعد مالبست البتاع

بيروت - ثريا شاهين - استطاعت الفنانة رانيا يوسف، جذب الأنظار بإصدارها سلسلة من مقاطع الفيديو تظهر ديكور منزلها الفخم.

إليكِ جولة للتعرف على منزل رانيا يوسف الذي نشرت أجزاء كثيرة منه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وفق (الجميلة).

تحدثت رانيا يوسف عن مكانة المنزل الذي تعيش فيه حاليًا بالنسبة لها، وقالت إنه يمثل لها الأمان، وهو أول منزل تملكه في حياتها بعد أكثر من 25 عامًا من العمل.

وتابعت رانيا بأنها شيدت هذا المنزل بمجهودها، وكل قرش أنفقته عليه هو من مجهودها وتعبها، وكل شيء فيه اختارته على ذوقها هي، ولذلك فإنها تحبه جدًا.

تحدثت أيضًا عن صورة لها مع بناتها، وقالت إنها تحب التقاط الصور معهن لكنها لا تحب عرضها خوفًا عليهن من الحسد.

ديكور منزل رانيا يعتبر فخماً وينم عن ذوق رفيع، وقد اختارت الفنانة المصرية اللونين الأبيض والأسود لعناصر ديكور منزلها، كما أنها عمدت الى تزيين المكان بقطع اثاث واكسسوارات مميزة بستايل مودرن، مثل الخزانة التي ظهرت في غرفة الطعام وكان منقوش على واجهتها وجه سيدة.

و تشير رانيا يوسف إلى ارتباطها بالمطبخ الذي يمثل بمساحته ربع المنزل، حيث تقضي أوقاتًا طويلة داخله بصحبة ابنتيها، حيث انها تستخدمه للطبخ وابتكار أكلات جديدة وأيضا تناول الطعام.

وأوضحت رانيا يوسف أنها تتولى شراء مستلزمات المنزل بالكامل بنفسها، وتغسل الأطباق أيضًا خصوصا انها لا تجد ذلك عملا شاقًا كالأخريات.



