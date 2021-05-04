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المدفع ضرب – بنت عمرو دياب اكتسحت الكل وركبت الترند

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بيروت - ثريا شاهين - نشرت نور دياب،مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت نور الأنظار بإطلالة مميزة مرتدية ميني جيب كاروهات باللون الغامق،وجاكيت طويل بدرجات متداخلة من البيج واللافندر، وأضافت لمسات بسيطة من الاكسسوارات الناعمة التي تلائم إطلالتها.

ونور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية “نور العين”.

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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