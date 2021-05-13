اتفرج .. لورديانة رقصت رامز جلال وحمو بيكا على واحدة ونص

بيروت - ثريا شاهين - جاء رد فعل المطرب الشعبي حمو بيكا والراقصة لورديانة هادئا بعدما علما بأنهما تعرضا لمقلب رامز جلال في الحلقة الثالثة من برنامج “رامز عقله طار” التي عرضت اليوم على قناة mbc مصر.

وقال حمو بيكا لرامز جلال: “المقلب جامد، بينما رقصت لورديانة في نهاية الحلقة”.

وكانت حالة من انهيار الأعصاب والصراخ الشديد انتابت مغني حمو بيكا والراقصة لورديانة، أثناء ركوبهما Hop drop أو الكبسولة في برنامج “رامز عقله طار”.

وفي وقت سابق بادرت الراقصة لورديانة بمنع نشر فيديوهات رقصها خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى أن ذلك نابعًا من احترامها للشهر الفضيل.

وكتبت لورديانة في “ستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”: “إلى معجبيني وأصدقائي المسلمين، احترامًا لشهر رمضان الكريم، أنا مش هنشر أي فيديوهات رقص”.