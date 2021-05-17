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متع عينك – سمية الخشاب هتفرجك على احلى هزة وسط

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بيروت - ثريا شاهين - أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحديثها عن تفاصيل مشهد الزفاف في مسلسل “موسى”.

وكان مشهد الزفاف في مسلسل “موسى” قد لاقى رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضه بسبب ظهور الفنان أحمد سعد.

سمية الخشاب هتفرجك على احلى هزة وسط بنص عين بس

سمية الخشاب

وعن المشهد، قالت سمية الخشاب في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر شاشة القناة الأولى المصرية: “المشهد كان عفوي وطبيعي جدا، منذ بداية التحضير وأشعر أني عروس حقيقية بداية من الاهتمام بشكل الفستان ولون الروج والمكياج”.

وتابعت: فوجئت بمحمد رمضان بيشلني، قلت له كنت تقول لي أنا تقيلة، فالمشهد جاء عفوي وطبيعي.

 


فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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