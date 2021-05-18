للكبار فقط – نسرين طافش هتوريك البتلو البلدي : احسن من لوردينا

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على “إنستجرام”.

وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة رمضانية.

وقالت النجمة نسرين طافش إنها تجسد شخصية «رحاب» خلال أحداث مسلسل «المداح» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، مشيرة إلى أن الشخصية لفتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة الا انها تعتز بانتمائها لبيئتها الريفية.

وأضافت نسرين طافش، أنه تنشأ بينها وبين صابر المداح (حمادة هلال) قصة حب معقدة، ومن هنا تنطلق أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية مركبة وليست سهلة، وسيشعر الجمهور بالمفاجآت دومًا خلال المشاهدة.

وتابعت «نسرين» أنها تظهر في المسلسل بـ الحجاب خلال عدد من الحلقات وليست كلها، لافتة إلى أن المخرج أحمد سمير فرج هو الذي اختار لها هذا «اللوك» بالتعاون مع الاستايلست مي البياضي، مؤكدة أنها لم تتدخل في شكل شخصية المسلسل، وأن صناع المسلسل لديهم معرفة أكثر بثقافة هذه البيئة التي تنتمي لها شخصيتها بالمسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.