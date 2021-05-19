شكرا لقرائتكم خبر عن كفاية نفخ – “مؤخرة” نسرين طافش تشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش صورةً لها بدت فيها بمؤخرة أكبر من إطلالاتها السابقة. حيث اتهمها الكثير من متابعيها بالخضوع لعمليات تجميل من أجل نفخ مؤخرتها لتبدو بهذا الشكل المثير.

وبسبب آخر ظهور لها، تعرّضت الفنانة السورية نسرين طافش، لموجة انتقادات قاسية بسبب مظهرها وذلك بعد نشرها صورا لها عبر حسابها على موقع “انستغرام”.

وأعرب الكثير من متابعي نسرين عن استيائهم الشديد من خضوعها لعملية تكبير مؤخرتها لإبراز أنوثتها. مؤكدين أنها تمتلك مقومات طبيعية تجعلها في غنى عن مثل هذه الأشياء.

وعلّق أحد متابعيها على الصورة، قائلًا: “ليش هيك بتعملي بحالك خليكي على طبيعتك اللي حبيناكي عليها قبل 5 سنين. كتير متغيرة إحنا حبيناكي وإنتي عاقلة وواعية مو تلحقي الموضة .وتقلدي غيرك وتعملي جسمك متل كارداشيان اللي بنظري كتير مقرفين”.

ووافقته الرأي متابعة أخرى، معلقةً: “شو جسمج منفوخ.. قرف شو كل هالنفخ”.

وقال آخر: “سمنانة كثير أم السوس والله خيبتي ظني خففي الأكل وإذا كان نباتي شو يعني كل اسمو أكل”. بينما أضافت متابعة أخرى: “سمنانة كنتي أحلى رجعي نحفي حالك ووجهك كمان ما حلو هيك السمنه عليه”.