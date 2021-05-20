بالمحزق والملزق – فيفي عبده قلبت الفيس بوك

بيروت - ثريا شاهين - تعتبر الراقصة فيفي عبده واحدة من أكثر نجوم الفن نشاطاً على مواقع التواصل وخاصة إنستجرام والتيك توك، حيث تحظى بملايين المتابعين والعشاق على صفحتها الشخصية، والتي تواصل نشاطها عليها طوال الوقت.

ونشرت فيفي منذ ساعات قليلة مقطع فيديو مثير لها عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام، وظهرت في الفيديو بإطلالة مثيرة كالعادة.

واستعرضت الفنانة رشاقتها وإطلالتها الجذابة، حيث ظهرت وهي تسير بدلع وأناقة مرتدية فستان مجسم باللون الرمادي الفاتح، تاركاً شعرها منسدلًا على كتفيها.

كما شاركت جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة، والتي نشرتها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لكنها كانت متألقة وجميلة ورشيقة كالعادة.

وفي بعض الأوقات يوجه لها البعض انتقادات بسبب تغيير شكلها وتعمدها جذب الإنتباه بالإثارة والفيديوهات المثيرة.

بينما يعلق البعض الأخر على تغير ملامحها كثيراً بالإضافة إلى خسارتها الكثير من الوزن، وهو الأمر الذي جعلها تبدو كشخص جديد تماماً.

وظهرت الراقصة فيفي عبده في الصور مرتدية فستان أسود مخطط مثير وساخن، أبرز مفاتنها الجميلة بطريقة رائعة ومتألقة، جعلها حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

شاركونا في التعليقات بالإجابة على هذا السؤال التفاعلي، ما رأيك في الإطلالة الأخيرة والفستان الذي ظهرت به الراقصة فيفي عبدة ؟