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للكبار فقط .. انجي خوري بفستان شفاف اخر حلاوة

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بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام صور جديدة .

وظهرت خوري من مدينة اربيل العراقية وهي ترتدي الحجاب و تدعو الله و تسائل المتابعون: هل اسلمت .

و كانت انجي قد قبض عليها من قبل الامن السوري بتهمة افعال منافية للاداب .

وظهرت انجي من اربيل وهي تروج لاحد المحال التجميلية في ظهور سابق .

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انجي خوري

وانهالت التعليقات من جمهور اجي الذي طالبها بالعودة والظهور في بث مباشر لمتابعيها الذين عبروا عن اشتياقهم لها في التعليقات على الصورة بينما حرص البعض على نصح انجي بعدم اثارة الجدل باطلالاتها الفاضحة المعتادة .

ويشار الى ان خوري كانت قد ظهرت بمقطع فيديو وصفه الجمهور بالاباحي وطالب الجهات المختصة بمحاسبة خوري بالتهامات الفسق والفجور على غرار .


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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