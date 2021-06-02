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إتفرج – نزلته بيديها في بث مباشر.. اتفرج حليب ‘‘سما المصري‘‘!!

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بيروت - ثريا شاهين - تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع فيديو الجديد وهي تقوم بحلب البقرة للمرة الاولى في حياتها، حيث سجلت هذه اللحظات بالفيديو ونشرتها على حسابها الرسمي على انستجرام وايضا على يوتيوب.

دائما ما تحاول الفنانة سما المصري اثارة الجمهور وخلق حالة من الجدل والتفاعل على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، اما بمقاطع الفيديو الغير اخلاقية، او بموضوعات اخرى لا “فائدة منها” .

واضافت في وصفها للفيديو “الجاموسه حنت وجابت لبن وانا باحلبها…..حد عايز لبن؟؟” وفي تغريدة أخرى كتبت: “.غريبه اوي طريقه حلبي البقره دي والغربيه اكتر انها نزلت لبن مع انها ماكانتش طايقاني…”!.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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