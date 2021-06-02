متع عينك .. لورديانة مكتسحة برقصة بلدي

بيروت - ثريا شاهين - هاجمت الراقصة البرازيلية لورديانة المطرب الشعبي عمر كمال بسبب استبعادها من الفيديو كليب الخاص بأغنية “أنتي معلمة” بشكل مفاجىء بعد أن ظهرت في البرومو الدعائي الخاص بالأغنية.

وقالت “لورديانة” في تصريحات صحفية: “عمر كمال استغل التريند بتاعي، علشان يعمل دعاية لنفسه والأغنية، وهما مش معاهم فلوس يعملوا أي حاجة”.

وتابعت : “عمر كمال اتفق معانا على الكليب بمبلغ رمزي، ثمن عشاء في مطعم سمك، وخدت وقتها نص المبلغ بس، وبعدين هو اتفاجئ دلوقتي إن الجمهور هيزعل”.

وكان عمر كمال، نشر صورة البوستر الدعائي للأغنية الذي جمعه بحمو بيكا، وعلق قائلًا:”استجابة ليكم هنزل أغنية أنتِي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني”، وذلك عبر حسابه.