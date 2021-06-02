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متع عينك .. لورديانة مكتسحة برقصة بلدي

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بيروت - ثريا شاهين - هاجمت الراقصة البرازيلية لورديانة المطرب الشعبي عمر كمال بسبب استبعادها من الفيديو كليب الخاص بأغنية “أنتي معلمة” بشكل مفاجىء بعد أن ظهرت في البرومو الدعائي الخاص بالأغنية.

وقالت “لورديانة” في تصريحات صحفية: “عمر كمال استغل التريند بتاعي، علشان يعمل دعاية لنفسه والأغنية، وهما مش معاهم فلوس يعملوا أي حاجة”.

وتابعت : “عمر كمال اتفق معانا على الكليب بمبلغ رمزي، ثمن عشاء في مطعم سمك، وخدت وقتها نص المبلغ بس، وبعدين هو اتفاجئ دلوقتي إن الجمهور هيزعل”.

وكان عمر كمال، نشر صورة البوستر الدعائي للأغنية الذي جمعه بحمو بيكا، وعلق قائلًا:”استجابة ليكم هنزل أغنية أنتِي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني”، وذلك عبر حسابه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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