شطة نار .. اتفرج صافيناز بوصلة رقص بالمايوه

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الراقصة الاستعراضية، صوفينار، أو كما يطلق عليها صافيناز، فيديو جديد لها وهي تستمتع بوفتها في احد فنادق شرم الشيخ بمصر وذلك خلال حسابها على انستجرام.

وفي احدث هذه الفيديوهات، ظهرت صافيناز بالمايوه وهي ترقص على احد الاغاني الشعبية وعلقت كاتبة: “فلفل شطة ولا ايه؟”.

وكانت صافيناز قد نشرت قبل ذلك صورتين وظهرت فيمها من شرفة تطل على حوض السباحة في أحد المنتجعات وهي ترتدي مايوه أسود وأحمر اللون ما أثار إعجاب متابعيها الذين وصفوا إطلالتها بالمثيرة.

وكانت صافيناز قد ردت على تصريحات اللاعب الرياضي المصري ​صالح جمعة​ الذي اتهمها بأنها تحرشت به، اذ نشرت فيديو على صفحتها الخاصة نفت من خلاله تصريحاته، اذ علّقت بالقول: ” انت كداب وكداب جدا وعايزه اقولك خليك راجل مره واحده في حياتك ! بحبكو يا حلوين وسيبكو من الكدابين”.