مقاطع جنسية جديدة لمنى الغضبان مع خالد يوسف

حصلت النيابة العامة في مصر على مقاطع إباحية جديدة لسيدة الأعمال منى الغضبان في القضية التي ربطتها بالبرلماني والمخرج خالد يوسف، وأثارت الرأي العام في مصر خلال الفترة الحالية.

وفي وقت سابق، واجهت الغضبان، تهمة الظهور في فيديو جنسي مع البرلماني والمخرج خالد يوسف، حيث اعترفت بأنها من ظهرت في المقطع قبل أن تدخل في نوبة بكاءٍ شديدٍ؛ بسبب الأزمة التي تورَّطت فيها.

وأشار مصدر قضائي لـ ”دوت الخليج“، إلى أنّ النيابة تسلمت عقب جلسة الاستماع لمنى الغضبان مقاطع إضافية، تظهر فيها خلال إقامة علاقة جنسية مع خالد يوسف.

وأضاف المصدر، أن النيابة ستواجه الغضبان، غدًا الأربعاء، بتلك المقاطع الجديدة، قبل أن تقف أمام قاضي المعارضات في محكمة مدينة نصر؛ لنظر أمر تجديد حبسها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد ضجت خلال الأيام الماضية، بفيديو إباحي يجمع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، مع أحد الأشخاص قيل إنه المخرج المصري المعروف خالد يوسف.

وجددت النيابة المصرية حبس منى فاروق وشيما الحاج، الأحد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في قضية ”الفيديوهات الإباحية“.