شكرا لقرائتكم خبر عن الصاروخ وصل – صدر صافيناز ظهر بالكامل وهي بترقص بالبكيني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت صافيناز بالمايوه وهي ترقص على احد الاغاني الشعبية وعلقت كاتبة: “فلفل شطة ولا ايه؟”.

وكانت صافيناز قد نشرت قبل ذلك صورتين وظهرت فيمها من شرفة تطل على حوض السباحة في أحد المنتجعات وهي ترتدي مايوه أسود وأحمر اللون ما أثار إعجاب متابعيها الذين وصفوا إطلالتها بالمثيرة.

وكانت صافيناز قد ردت على تصريحات اللاعب الرياضي المصري ​صالح جمعة​ الذي اتهمها بأنها تحرشت به، اذ نشرت فيديو على صفحتها الخاصة نفت من خلاله تصريحاته، اذ علّقت بالقول: ” انت كداب وكداب جدا وعايزه اقولك خليك راجل مره واحده في حياتك ! بحبكو يا حلوين وسيبكو من الكدابين”.