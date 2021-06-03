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الصاروخ وصل – صدر صافيناز ظهر بالكامل وهي بترقص بالبكيني

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عدن - ياسمين التهامي - ظهرت صافيناز بالمايوه وهي ترقص على احد الاغاني الشعبية وعلقت كاتبة: “فلفل شطة ولا ايه؟”.

وكانت صافيناز قد نشرت قبل ذلك صورتين وظهرت فيمها من شرفة تطل على حوض السباحة في أحد المنتجعات وهي ترتدي مايوه أسود وأحمر اللون ما أثار إعجاب متابعيها الذين وصفوا إطلالتها بالمثيرة.

وكانت صافيناز قد ردت على تصريحات اللاعب الرياضي المصري ​صالح جمعة​ الذي اتهمها بأنها تحرشت به، اذ نشرت فيديو على صفحتها الخاصة نفت من خلاله تصريحاته، اذ علّقت بالقول: ” انت كداب وكداب جدا وعايزه اقولك خليك راجل مره واحده في حياتك ! بحبكو يا حلوين وسيبكو من الكدابين”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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