شكرا لقرائتكم خبر عن بأفخاذ عريانة – نسرين طافش صعقت المراهقين: اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة صيفية ، حيث ارتدت قميص مكشوف البطن وشورت وشعرها المنسدل علي الاكتاف .

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.