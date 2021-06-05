شاهد – سما المصري وإيحاءات جنسية بصدرها ومؤخرتها

بيروت - أسيل الاحمر - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، عددًا من الفيديوهات ظهرت فيها تبرز صدرها للعلن ومؤخرتها بحجة تنظيف منزلها على الطريقة التقليدية، ونالت الفيديوهات نسبة مشاهدة عالية جدًا لأنها استخدمت جسدها كالعادة.

وقالت: “ايه حكايه التعب دي؟ اللي عايز يشوف الفيديو كامل ويعرف موضوع تعب الستات وهي بعيده عن جوزها هتلاقي الفيديو كامل علي قناه اليوتيوب بتاعتي والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري تعب الست وجوزها بعيد عنها دا موضوع صعب اوي”

وتابعت: “كده كتييير ودي بقى طريقة جديدة لمسح الشقه ونصائح مهمه للستات اللي عايزه تقلدني أهلًا بكم في عالم الاغراء الجديد”

https://www.instagram.com/p/B3U8CTMnSr6/