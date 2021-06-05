شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – اتفرج وصلة رقص جريئة وساخنة لـ فيفي عبده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء واخبار تفيد بوفاة الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، وذلك بعد معناتها مع المرض الذي لم تكشف عنه.

فيفي عبده خرجت بفيديو جديد لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ونفت هذه الشائعات التي تحدثت عنها.

وظهرت بالفيديو وهي تقدم وصلة رقص ساخنة ومرفقة تعليق قالت فيه: ” اسكيوزمي بقي بليين الكرونة ربنا يستر”.

الجمهور ومتابعي الراقصة الاستعراضية فرحوا عندما خرجت بوصلة الرقص والتي اعتبرها البعض بأنها ساخنة وهي جريئة وغير مقبولة.

وتساءل البعض حول قدرتها على الرقص في ظل مرضها وتطورات حالتها الصحية و في وقت طلبت الدعاء مشيرا الى انها لا تستطيع الحركة فيما أشار البعض ان الفيديو قديم استخدمته الآن لتكذيب الشائعة بطريقة طريفة.