شاهد – فنانة مصرية نامت مع 3 رجالة في سرير واحد

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عدن - ياسمين التهامي - قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة نجمة التيك توك ريناد عماد، لجلسة 18 مارس الجاري.

وكانت النيابة قد واجهت نجمة التيك توك، في وقت سابق بعدد من الفيديوهات الخادشة التي نشرتها على صفحتها الشخصية بتطبيق تيك توك واعترفت بتصويرها.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام فتاة تدعى “م. ال” وشهرتها “ريناد” بإنشاء صفحة على تطبيق تيك توك بقصد ارتكاب الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة. وكانت النيابة العامة بالدقي قررت حبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

الامر الصادم الذي كشفت عنه الفتاة في التحقيقات أمام النيابة انها تركت منزل أسرتها بسبب غضب والدها من ظهورها على السوشيال ميديا، وأنها أقامت علاقات مع شباب، مردفة أنها مارست العلاقة الحميمية مع 3 شباب في ليلة واحدة.

وتصدرت قضية فتاة «التيك توك» ريناد عماد، محركات البحث على موقع جوجل منذ عدة أيام، بسبب المفاجآت الصادمة التي كشفتها تحقيقات النيابة في واقعة القبض عليها.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة مع ريناد عماد، الشهيرة بـ«فتاة تيك توك»، تقديم فيديوهات خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي، وانها طالبة في كلية التجارة جامعة حلوان، ولها 3 شقيقات، وخضعت لعملية شفط للدهون بسبب مشاكل في المعدة.

كما تبين أن والدها يعمل بإحدى شركات المحمول بفرع مدينة نصر، ووالدتها ربة منزل، وشقيقتها الكبرى تعمل محاسبة، وأن لدى المتهمة حسابات على تطبيقي «إنستجرام»، و«تيك توك»، عليها مقاطع فيديو للمدعوة «منار س»، وكذا المدعوة «مي ز»، وهما من «فتيات تيك توك» وممن يقدمن محتوى خادشًا للحياء العام أيضًا.

وتقومان الفتاتان من خلال تلك المقاطع بتوجيه الشتائم الإباحية والخوض في عرض المتهمة «ريناد» ووصفها بأنها تمارس العلاقة المحرمة مع الرجال بمقابل مادي.

وبمواجهة المتهمة «ريناد» بذلك، أقرت بمحضر الشرطة الذي تسلمته النيابة، بوجود خلافات بينها وبين الفتاتين وغيرهما من «فتيات التيك توك»، لمنافستهن بعضهن البعض، كما أن ذلك نوع من أسلوب النشر والانتشار بالمواقع الإلكترونية يُسمى «التحدي»، فتتبادل تلك الفتيات خلاله السباب والشتائم والإسقاط، مما يدفع المتابعين لكل منهن للتدخل ومناصرتهن، مما يزيد من نسب المشاهدة والانتشار وما يصاحبها من إعلانات تعود عليهن جمعيًا بمكاسب مادية.

ورصدت التحريات الأمنية داخل هاتفيها صورًا ومقاطع فيديو تتراقص فيها مع إحدى الفتيات صغيرة السنّ، أقرت بأنها شقيقتها وأنها قامت باستغلال صغر سنها وقلة إدراكها، وقامت بتصويرها ونشر تلك المقاطع والصور على حساباتها من أجل تحقيق نسب مشاهدة وترددات من المتابعين يعود عليها بأموال.