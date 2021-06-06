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اتفرج – صافيناز جنت الشباب برقصة على البحر

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بيروت - ثريا شاهين - فاجأت الراقصة ​صافيناز​ الجمهور بنشرها صورا لها بثياب البحر على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت صافيناز في الصور جسدها، واللافت هو وضعها فنجان قهوة على صدرها، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين المتابعين
.وكانت طرحت صافيناز أغنية “كلو حلو” التي قدمتها على طريقة الديو مع الفنانة المصرية منة عطية.

صافيناز

وصدم المشاهدين من قدرة غناء صـافيناز باللغة العربية بطلاقة على الرغم من ان المقاطع التي أدتها ليست صعبة ومكررة في الاغنية.

الفيديو كليب لم يخلو من الرقص المثير والملابس المكشوفة الذي تعود جمهور صافيناز عليه.

العمل من كلمات وليد رياض، ألحان عصام اسماعيل، توزيع اسلام شيتوس أما عملية اخراج الكليب كانت لـ هيثم عنتر.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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