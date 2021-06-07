أتفرج – فيفي عبده نزلة رقص علشان ربنا شفاها: زعلانين ليه خليها ترقص

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، أمس الجمعة، مقطع فيديو لها وهي ترقص على الشاطىء، مما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وعرّضها لهجوم وانتقاد لاذع من المتابعين.

وعلّق المتابعون على الفيديو بسبب استمرارها في نشر مقاطع للرقص خاصة بعد الوعكة الصحية التي مرّت بها وتعافت منها منذ فترة وجيزة.

وأظهرت لقطات الفيديو فيفي عبده وهي مرتدية فستانا أسود وترقص على شاطىء البحر، مرفقة الفيديو بتعليقها المعتاد “خمسة قبلات”.

إلا أن الفيديو لم يمر مرور الكرام بين المتابعين، وكانت أبرز التعليقات التي تلقتها:

“مش هتاخذي زمنك وزمن غيرك، “الحياة صعبة ومع رقصك صارت أصعب عليا”، “إيه اللي بتعمليه دا أنتي طالعة من مرض… اتقي ربنا”، “مش عاوزة تقتنعي أنك كبرتي ليه… ربنا إداكي فرصة عشان تنسي اللي فات”.

وغيرها الكثير من التعليقات، فيما عبر آخرون عن إعجابهم بحيويتها واستمرارها في الرقص لآخر العمر.

وكانت الفنانة فيفي عبده تعرضت منذ فترة قريبة إلى وعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية، نتيجة تلقي حقنة خاطئة.