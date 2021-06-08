متع نظرك – نسرين طافش هتوريك البتلو والكندوز في حمام السباحة

بيروت - ثريا شاهين - بعد انشغالها الفترة الماضية في تصوير أعمالها، حصلت الفنانة نسرين طافش على الإجازة الصيفية وبدأت الاستمتاع بها.

وشاركت نسرين جمهورها بصور لها من داخل حمام السباحة، وهي تستمتع بوقتها في أجواء الهدوء والراحة.

وظهرت نسرين في الصور في مبني مرتفع لتطل من شرفة وكأنها فوق السحاب.

على جانب آخر، شاركت نسرين طافش في دراما رمضان 2021 بمسلسل “المداح”، وتدور أحداث المسلسل حول الروحانيات والإبتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

مسلسل “المداح بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، عمرو رمزى، محمد عز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوى ، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحى خليل، بسمه ماهر ، هايدى رفعت ، عبير فاروق ، محمود عامر ، خالد الشيخ وآخرين وهو من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى والتوزيع للمنتج إسلام المرسى ومنتج منفذ نجلاء رشدى والمشرف العام أحمد السمان ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.