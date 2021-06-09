شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – لورديانة شغالة رقص 10 بلدي لحد الدندو ما ظهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الراقصة البرازيلية ​لورديانة الجدل مجدداً بمنافستها الراقصة ​صافيناز​ في الرقص، بعد أن ظهرت بمقطع فيديوز نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تتمايل بإطلالة أنيقة.

وظهرت لورديانا في الفيديو وهي ترقص، مرتدية توب شيفون باللون الأسود وجيب باللون نفسه، ووضعت بعض اللمسات الجمالية البسيطة، وأبرزت جمال عينيها بالماسكارا، كما إختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها، وتركت شعرها بطريقة إنسيابية ناعمة، تليق بإطلالتها الساحرة والأنيقة.