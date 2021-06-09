شكرا لقرائتكم خبر عن بالابيض الشفاف – نسرين طافش شغالة محن ودلع من اوضة نومها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو من دبي أثناء وجودها في سويت تحت الماء، مما ابهر متابعيها من جمال المشهد.

وعلقت نسرين على الفيديو، قائلة: “الشعور وكأنك حورية البحر ????????..الجناح السحري تحت الماء ”

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.