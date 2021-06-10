شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – فيفي عبده لبست قميص النوم الشفاف وشغالة رقص 10 بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديداً لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جريئة وهي ترقص مرتدية فستاناً مكشوفاً باللون الأزرق نال إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات كالآتي: فوفا، تحية من العراق، جميلة، خمسة مواه .

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفي عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: “أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.