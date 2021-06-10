شكرا لقرائتكم خبر عن حصريا – ننشر مساحات وأسعار شقق مشروع "نور" لشركة طلعت مصطفى: تبدأ بـ1.9 مليون جنيه والان مع التفاصيل

شهدت منافذ حجز وبيع وحدات مدينة نور الجديدة والتي تقع أمام العاصمة الإدارية، أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، إقبالاً جماهيريًا خلال اليوم الأول من بدء حجز المشروع.

دشنت مجموعة طلعت مصطفى مشروع نور بحدائق العاصمة، الأحد الماضي، ويقع على مساحة 5 آلاف فدان، ويطور بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية.

ينشر مصراوي أسعار الوحدات السكنية والفلل في المشروع، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الشقق:

- سجلت الشقة الـ61 مترًا مليونًا و883 ألف جنيه، كدفعة حجز 52 ألف، وقسط شهري لـ15 سنة 5275 جنيهًا.

- الشقة الـ84 مترًا سجلت مليونين و387 ألف جنيه، بدفعة حجز 66 ألفًا، وقسط شهري 6685 جنيهًا لمدة 15 سنة.

- الـ 120 مترًا بنحو 3 ملايين، ودفعة حجز تصل لـ 83300 جنيه، وقسط 8390 جنيهًا.

- تبدأ مساحات الفيلات من 195 مترًا كوارتر فيلا وحتى 370 مترًا ستاند الون فيلا، وأسعار التوين هاوس تبدأ من 2.5 مليون جنيه بينما سعر الفيلا المستقلة يبدأ من 6 مليون جنيه بنفس نظام تقسيط الشقق على 15 سنة.

تضم مدينة نور ناديًا رياضيًا اجتماعيًا على مساحة 90 فدانًا، ويبلغ سعر اشتراك النادي 80 ألف جنيه للأسرة المكونة من زوج وزوجة فقط، و120 ألفًا للأسرة المكونة من 3 أفراد و160 ألفًا للأسرة المكونة من 4 أفراد، ويزيد 40 ألفًا جنيه على كل فرد زيادة على العضوية.​