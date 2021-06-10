اوديك فين يا ملبن – رزان مغربي هوست الشباب بقميص النوم الشفاف

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة رزان مغربي متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وظهرت رزان مغربي خلال قضائها الإجازة الصيفية، حيث ارتدت فستانًا من اللون الأبيض مكشوف الأكتاف من أمام حمام السباحة، حافية القدمين، واعتمدت علي ترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة علي أكتافها، مع نظارة شمس باللون الأزرق، وشنطة كبيرة باللون الأبيض.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رزان المغربي مشاركتها في فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، ومن تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وفي سياق آخر، قدمت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ومُهيب عبد الهادي برنامج المُسابقات اليومي “مُهيب ورزان في رمضان”، حيث كانت تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة، ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.