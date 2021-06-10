اتفرج بأدب .. مرات احمد الفيشاوي جنت الشباب بفيديو جديد

بيروت - ثريا شاهين - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة رومانسية جديدة تجمعه بزوجته ندى الكامل.

وظهر «الفيشاوي» مع زوجته وهو يلتقط معها صورة «سيلفي» على النيل معلقًا عليها: «حب كبير لزوجتي».

وتفاعل معهما المتابعون في التعليق على الصورة الرومانسية التي جمعت بينهما، ومن بين تلك التعليقات «ربنا يخليكم لبعض.. بتجننوا الله يخليكم لبعض ومبسوطين طول العمر.. حبيب قلبي.. أحلى نادية وأحلى فيشاوي ربنا يسعدكم.. ربنا يحفظكم ويطول في عمرك دايمًا».

وكانت زوجة أحمد الفيشاوي نشرت مقطع من أغنية «عكس بعض» للمطرب عمرو دياب، وأثارت بها الجدل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت زوجة أحمد الفيشاوي: «وسيرة الحب لو تيجي.. بقيت منها بخاف وأهرب»، مرفقة صورة لها بمفردها، وتفاعل الجمهور مع المنشور، بتسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أنتي متخانقة مع الفيشاوي؟»، و«ليه نزلتي كلمات أغنية عكس بعض اللي بتتكلم عن الفراق»، و«صورتك حزينة»، و«زي القمر وملكة جمال يا ندى».

ويذكر أن ندى الكامل، قالت خلال المداخلة الهاتفية: «عمري ما شوفته مثير للجدل خالص»، متابعة: «إني كنت أشوفه وأتصور معاه دي حاجة كبيرة، لأني من معجبينه، وأكبر المعجبين به من قبل الزواج».

وأكدت زوجة أحمد الفيشاوي عدم الاختلاف على فن زوجها وموهبته القوية، على الرغم من اختلاف البعض حول تصرفاته وأرائه: «أحمد سي السيد في البيت.. بحطله الملح في البانيو يحط رجله عشان يطلع الطاقة السلبية».

وعن توجيه الانتقادات لزوجها، ردت «ندى»: «بحس بالشفقة على الناس اللي بتنتقده، لأنهم مش فاهمين حاجة، وعاوزين 50 سنة عشان يبقوا زي أحمد».

واختتمت زوجة الفنان تصريحاتها: «حياتنا حلوة جدًا وأنا عايشة أحلى أيام حياتي، ومش عاوزة حد يدخل بينا».

