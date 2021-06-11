فديو منى فاروق و خالد يوسف --mona farouk منى فاروق و الفيديو الجديد -- منى فاروق الفيديو كامل

يواصل فديو منى فاروق و خالد يوسف إثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي مع القبض على mona farouk منى فاروق و الفيديو الجديد من قبل السلطالت المصرية.

وحسب مصادر مطلعة فإن انتشار تسريب منى فاروق الفيديو كامل وترويجه على منصات التواصل هو السبب الرئيسي وراء اعتقال شيما الحاج ومنى فاروق.

واضطر المخرج خالد يوسف على خلفية ذلك للهروب من البلاد، وسط حالة من السخط والغضب الكبير في الوسط الفني والشارع المصري.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج ، لم تبديا حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

وأدلت الفنانة المصرية منى فاروق باعترافات مثيرة اليوم الجمعة حول فضيحة الفيديو الاباحي الذي انتشر مؤخرا مع شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف.

واثناء التحقيق مع الفنانة منى فاروق من داخل نيابة مدينة نصر بالقاهرة، بعد ماتم القبض عليها على ذمة الفيديو الاباح مع المخرج الهارب من البلاد اعترفت منى للنيابة قائلة ” كنت صغيرة واغرانى بالشهرة وقال لى ساجعلك فنانة مشهورة واشركك فى افلامى “وانهارت بالبكاء وقالت انا عمرى 23 سنة والفيديو من عام 2015" .

وكانت مباحث اداب القاهرة قد قامت صباح اليوم بترحيل منى فاروق وشريكتها فى الفيديو شيماء الحاج الى مقر نيابة مدينة مصر الجديدة وقامت الشرطة بتشديد الحراسة الامنية اليوم على الفنانتين وذلك لتسليمهم للنيابة للتحقيق معهما فى الفيديو الجنسى والذى تم تصويرة لهما وهم يمارسان الرزيلة مع المخرج الهارب الى فرنسا.

وكانت الفنانتان قد قامتا بارتداء النقاب حتى يهربان من التصوير ، وهما بداخل سيارة ميكروباس تابعة للشرطة ، وكانت الشرطة قد قامت بالقبض على شيماءوهى داخل كافية بمدينة نصر وتم القبض علي منى داخل منزلها .بمدينة نصر.

وذكر مصدر مسؤل انة بعض القبض عليهما تم مصادرة الهواتف المحمولة ولم تعثر الشرطة على ممنوعات معهما ، واكدت المصادر ان الشريك الثالث وهو المخرج المعروف قد غادر البلاد الى فرنسا، وفق العربي الجديد.