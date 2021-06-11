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متع عينك .. غادة عبدالرازق طيرت عقول شباب مواقع التواصل : اكتسحت مي عمر

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بيروت - ثريا شاهين - فاجأت النجمة المصرية، غادة عبد الرازق، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن فستان الزفاف الذي سترتديه ضمن أحداث مسلسل “لحم غزال”، ليتصدر اسمها قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى مصر.

 

ونشرت الفنانة المصرية غادة عدة صور لها عبر حساباتها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وهي ترتدي فستان زفاف، مع الإشارة إلى أن الفستان سترتديه في الحلقة العاشرة من لحم غزال.

غادة عبدالرازق شعللت مواقع التواصل بهذه الصورة : عدت مي عمر بمراحل

غادة عبدالرازق

ورفضت عبد الرازق الرد على أسئلة الجمهور بشأن العريس المنتظر، وهل سيكون شريف سلامة أم شخصا آخر من نجوم مسلسل “لحم غزال”.

 

ولاقت إطلالة الفنانة المصرية غادة إعجاب محبيها لا سيما بعض النجوم الذين أشادوا بجمالها. أمثال المطربة التونسية لطيفة، والنجمات جيهان عبدالعظيم، بوسي ومي سليم.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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