لورديانة هتفرجك احلى هزة وسط بصدر عريان: كسحت صافيناز

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الراقصة لورديانا، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لورديانا فى الفيديو وهى ترقص على أنغام اغنية “حبيبتي” لنجم المهرجانات حسن شاكوش.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.

ولفتت الراقصة لورديانا البرازيلية إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت لورديانا: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.