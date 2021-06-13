شاهد: هكذا سُرب فيديو فضيحة خالد يوسف مع منى فاروق 'جزء ثالث'

كشف حسين بكار محامي الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، يوم الاثنين، عن كيفية تسريب الفيديو الفاضح المنسوب لهن مع المخرج خالد يوسف.

وأوضح بكار أن منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا خلال التحقيق أن الفيديو جرى تصويره بواسطة خالد يوسف، فيما سرق لاحقا من جهاز اللاب توب الذي يمتلكه شخصيا.

وعبر عن اندهاشه من قرار حبس موكلتيه في واقعة الفيديو الاباحي، موضحا أنهما بينتا الصورة كاملة امام النيابة العامة التي تتعامل معهن بكامل الرفق اثناء التحقيق.

وقال : "الاتهامات الموجه إليهما لا تدينهما، لأنهما متهمتان بترويج أعمال الدعارة بناء على نشر الفيديو، ولكن ليس هناك أي دليل على أنهما من نشرتاه بنفسهما".

وتابع : "لايوجد هناك أيضا إباحة عرضهما للجميع لأنهما مع زوجهما، وحتى وإن لم يكن هناك زواج، ووقعت علاقة طبيعية بينهما، فليس هناك واقعة ممارسة أو آداب، وأوراق الدعوة لا يوجد بها ما يفيد أنهما نشرتا الفيديو".

واعتبر أن ما جرى حدث طبيعي بين رجل وزوجته، مضيفا : "حتى ولو كانوا متزوج من أربعة، والقانون لا يجرم هذا أبدا، إلا في حالة أنهما نشرتاه بنفسهما، ولكن الواقعة تعد فقط حالة شاذة على المجتمع المصري".

