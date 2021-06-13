قباحة في قباحة – رانيا يوسف تركب التريند بلفظ خارج

بيروت - ثريا شاهين - تداول رواد موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” مشهدًا للفنانة رانيا يوسف من مسلسل “ملوك الجدعنة” الحلقة الثانية وهي تتفوه بلفظ خارج أثناء مناقشتها مع مصطفى شعبان.

وفي سياق آخر احتفت الفنانة رانيا يوسف بنسب المشاهدة العالية التي يحققها مسلسل “ملوك الجدعنة” عبر منصة اتفرج vip.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ملوك الجدعنة أعلى نسبة مشاهدة على اتفرج vip في مصر والإمارات والسعودية والمغرب والأردن وأمريكا وألمانيا وإنجلترا ولبنان”.

وكانت الأحداث اشتعلت بالحلقة الثانية من مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي يقوم ببطولته الفنانان مصطفى شعبان وعمرو سعد، حيث حاول رجال زاهي العتال “عمرو عبد الجليل” السيطرة عليهما والحصول على الحقيقة المغلقة التي سلمها لهما صديقهما حسن الرداد “علي العجمي” وطلب من سفينة وسرية عدم فتح الحقيبة إلا إذا حدث له مكروه.

ودارت معركة دامية بين سفينة وسرية ورجال زاهي العتال، إلا أنهما استطاع هزيمتهما داخل الحارة التي يقيمان بها.

وفطن سرية وسفينة أن الأمر لم يصبح هينًا وأن صديقهما علي العجمي في خطر، لكن لم ينجحا في العثور عليها، فاضطرا إلى فتح الحقيبة لتكون المفاجأة عثورهما بداخلها على عدد كبير من فصوص الألماظ.

وتنتهي الأحداث الخاصة بالحلقة الثانية على دخول سرية وسفينة المنزل ليجدا زاهي العتال في انتظارهما.

