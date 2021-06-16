الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و 199 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتعافي 354 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي تراكمي للمصابين 112516 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات النشطة 3564 حالة.

وبينت أن إجمالي المتعافين 107903 حالة، منوهة إلى أن إجمالي الوفيات 1049 حالة.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، لافتة إلى أن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، قالت الوزارة، إن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، مؤكدة أن إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 50205 شخص.

المصدر : https://medadpress.com/?p=885