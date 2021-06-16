أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتعافي 354 حالة خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي تراكمي للمصابين 112516 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات النشطة 3564 حالة.
وبينت أن إجمالي المتعافين 107903 حالة، منوهة إلى أن إجمالي الوفيات 1049 حالة.
ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، لافتة إلى أن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، قالت الوزارة، إن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، مؤكدة أن إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 50205 شخص.
المصدر : https://medadpress.com/?p=885
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و 199 إصابة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مداد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.