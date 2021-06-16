محامٍ كشف السّر: 11 فنّانة أخرى بقبضة خالد يوسف

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أصبحت أفلام المخرج المصري خالد يوسف، أزمة في حياة جميع الفنانات المصريات في الوقت الراهن، وذلك بعدما أعلن المحامي أسامة زهران مقدم البلاغ ضد يوسف أنه يمتلك أكثر من 400 مقطع جنسي لخالد يوسف مع 11 فنانة.

وأعلن المحامي في التحقيقات أن هناك الفنانتين م.ح وغ.إ من ضمن الفنانات اللاتي لهن فيديوات مع يوسف، وكشف في التحقيقات أن الأولى محبوسة حالياً على ذمة قضية التعدي على مكمن شرطة، وأن الثانية قبضت عليها إدارة شبكة للدعارة.

لم تتحرك النيابة أو الشرطة المصرية حتى الآن في البحث عن الفنانتين لأن فيديواتهما لم تُسرب أو تُذع على الملأ مثلما حدث مع منى فاروق وشيما الحاج اللتين عرضت فيديواتهما وبثت في مواقع التواصل الاجتماعي.

المخرج المصري خالد يوسف

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية