المحكمة الاسرائيلية ترفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو

حسب تصريح ذكرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” اليوم الاربعاء 16/6/2021 عن القضاة المسؤولين بمحاكمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ، اعلنوا رفضهم للطلب المقدم من محاميي الدفاع بخصوص تأجيل جلسات النقاش في القضايا المختلفة من الفساد والتي تم توجيهها لنتنياهو .

وقد كان الطلب مقدم للتأجيل لوقت لاحق بعد انتهاء الاعياد اليهودية في سبتمبر المقبل

كما وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، ان محاكمة نتنياهو سوف تستمر بدون اي تأجيل حسب خطة القضاة والمحكمة وسوف تنقل ملفات الفساد التابعة لنتنياهو الى طرف الدفاع في 20 يولو الشهر المقبل.

ويذكر ان الشرطة الإسرائيلية قد بدأت التحقيق مع نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد سابقة .

وأوصت الشرطة الإسرائيلية في حينه بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.

كما وتم توجيه عدة تهم لنتنياهو بشكل رسمي، في 21 نوفمبر/كانون الثاني 2019، ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 “قضية الهدايا” والقضية 2000 “قضية نتنياهو- موزيس” ، والقضية 4000 “قضية بيزك- واللا” .

وقضايا نتنياهو تدور حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.

وسوف تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في لائحة الاتهام الموجهة ضده والتي قد تقوده الى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.

المصدر : https://medadpress.com/?p=922