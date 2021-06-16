مسلسل قيامة عثمان ابن ارطغرل الحلقة 63

انقرة -دوت الخليج نيوز

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مشاهدة الحلقة 63 الثالثه والتسون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 63 الثالثه والتسون

عثمان 63 معركة نيكولا وعثمان

السيد عثمان الذى تلقى أخبار سارة عن أبن السيدة مالهون فى نهاية الحلقة السابقة ها هو يتاخذ أجراءت للتحضير للحرب الكبرى ضد الجيش البيزنطى فلقد تلقى معلومات فى غاية الاهمية والخطورة بالسلطان مسعود وعلم أن القائد الجديد لن يتركه وشانه بعد قتل توغاى واستوى على الذهب

فخ المغول | نهاية القائد دوكاس

وعلى الجانب الاخر هناك نيكولا الذى قد أزداد قوته بعد وصول القائد دوكس مع جيشه ويعتقد ان الفرصة لطرد الاتراك من المنطقة قد أتت الى قدمه بكل سهولة وعلى الجهة الاخرى فى القبيلة التى تحاول ان تتحكم فى مشاعرها وتتقرب من مالهون خاتون وذلك بعد أن علمت انها حامل فى الوريث

مصير ابن السيدة مالهون

ومن ناحية اخرى خرج عثمان الى الطريق وذهب الى ساحة المعركة مع محاربيه التى سوف تحدد مصائر القبائل التركية جميعا كان هذا ملخص ما جاء فى التسريب الخاصة بالقناة حيث ان الان أصبح كل الاوراق مكشوفه لنا كمشهدى المسلسل حيث اصبح عثمان جاهز من أجل أعلان الدولة بعد تلقى دعم من السلطان السلجوقى .

المصدر : https://medadpress.com/?p=925