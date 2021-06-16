الصاروخ وصل – صاحبة لورديانة كسحتها في الرقص البلدي : احكم بنفسك

بيروت - ثريا شاهين - قامت الراقصة البرازيلية لورديانة بنشر مقطع فيديو على حسابها الخاص علي موقع انستجرام ، وظهرت الراقصة لورديانة بصحبة صديقتها في الجيم وهما يرقصان في مقطع فيديو قصير مدته الزمنيه لا تتعدي الدقيقة و39 ثانية فقط.

وفور نزول الفيديو على حساب الراقصة البرازيلية لورديانة بموقع انستجرام انهالت التعليقات الساخرة والهجوم على الراقصة بسبب ظهورها هي وصديقتها بملابس شبه عاريه في مقطع الفيديو.

فهذا الفيديو الذي نشرته الراقصة البرازيلية لورديانة ظهرت به مع صديقتها في الجيم ورقصت بطريقة مثيرة في هذا المقطع الذي نال اعجاب الكثير من متابعيها على موقع انستجرام وانتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر .

فكل فترة تخرج الراقصة البرازيلية لورديانة وتنشر فيديوهات رقص ساخنه لها تثير الجدل الواسع في مصر بمواقع التواصل الاجتماعي .

فمنذ قدوم الراقصة البرازيلية لورديانة الي مصر سرعان ما تعرف عليها الجمهور والفنانين وظهرت في فيدوهات وهي ترقص مع فنانين امثال عمر كمال المطرب الشعبي وحمو بيكا مطرب المهرجانات على اغنية اخواتي .

واصبحت الراقصة البرازيلية معروفة لدى الشعب المصري وبدأت تنشر فيديوهات رقص لها اثناء حفلات زفاف في فنادق شهيرة في مصر.