مسلسل قيامة عثمان ابن ارطغرل الحلقة 63 مترجمه للعربية

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مشاهدة الحلقة 63 الثالثه والتسون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 63 الثالثه والستون

الحلقة 63 قيامة عثمان ينتظر المشاهدون كل يوم اربعاء عرض حلقة جديدة من مسلسل قيامة المؤسس عثمان، حيث يتم عرض الحلقة رقم “63” مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، و تذاع الحلقة الجديدة وهي الحلقة 63 اليوم الأربعاء من كل أسبوع، على قناة «ATV» التركية.

أحداث مسلسل قيامة المؤسس عثمان

تدور حول شخصية عثمان مؤسس الدولة العثمانية، ووقوفه أمام الإمبراطوريات البيزنطية والمغولية، للحفاظ على مملكته.

أبطال مسلسل قيامة المؤسس عثمان

يشارك في المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم بوراك أوزجيفيت، في دور الغازي عثمان ابن أرطغرل، وعائشة جول جوناي، إيمره باسالاك، أوزجه تورار، راغب سافاش، ونور الدين سونمز، ويتجاوز عدد الفنانين المشاركين في العمل 40 نجماً

الحلقة 63 قيامة عثمان

تقوم قناة ATV التركية بإذاعة حلقة اليوم وهي الحلقة رقم 63 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان، حيث حظيت القناة على شهرة واسعة في الفترة الأخيرة لما تعرضه من مسلسلات كان لها النصيب الأكبر في عرضها، حيث استطاعت أن تحصل على حق العرض الأول للعديد من المسلسلات التركية، وتقوم القناة بإذاعة مسلسل قيامة المؤسس عثمان اليوم في الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

المصدر : https://medadpress.com/?p=965