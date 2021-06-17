البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية ::نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الاسكندرية

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أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، عن لينك سريع نتيجة إعدادية الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، وذلك بسبب الضغط على الموقع الرسمي الخاص بالمحافظة من مديرية التربية والتعليم، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم دون الانتظار والذهاب إلى المدرسة.

وأكدت المحافظة أنه تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، على لينك سريع نتيجة إعدادية الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، على الرابط من هنــــــــــــا، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة.

ويمكن للطلاب الدخول على لينك سريع نتيجة إعدادية الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، حيث تحتوي النتيجة على تفصيل الدرجات والمواد بحسب الإدارة التعليمية والمدرسة التابع لها الطالب.

وضعت محافظة الإسكندرية، اليوم، لينك سريع نتيجة إعدادية الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة، بعدما جرى اعتمادها من محافظ الأقليم.

وكانت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية ، أكدت أنه جرى رفع نتيجة الشهادة الإعدادية ظهرت على اللينك الخاص الذي تم رفعه ويمكن الدخول إليه من هنــــــــــــــــــا، للحصول على نتيجة إعدادية الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021.

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية، كما أعلن عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة. ، وأعلنت عن لينك سريع نتيجة إعدادية الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، تسهيلا على الطلاب

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2021

صرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، أن الكنترولات الخاصة بإتمام نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية تعمل على قدمًا وساق من أجل الانتهاء من الأعمال الخاصة بـ التصحيح والرصد.

مؤكدًا أن عملية التصحيح تخضع للمراقبة والدقة، لأن هناك رغبة من وزارة التربية والتعليم في تقليل نسبة التظلمات التي يقدمها الطلاب عقب ظهور النتيجة.

لذلك تم التشديد على المصححين أن يكونوا أكثر حرصًا وأن يعطوا كل طالب حقه من الدرجات التي يستحقها.

المصدر : https://medadpress.com/?p=969