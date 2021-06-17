نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2021 فيتو الترم الثاني

شدد الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أن أعمال الكنترول في امتحان الشهادة الإعدادية 2021 تسير بشكل منتظم وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة، واعتمادها من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مشدداً على عدم التسرع في رصد الدرجات.كما تم التأكيد جميع موجهي المواد بالالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة بشأن أعمال التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١ – محافظة البحيرة



وشدد الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات المديرية وضرورة مراعاة الدقة وقواعد العدالة وعدم التسرع في رصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١ محافظة البحيرة



وقام الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة تفقدية صباح اليوم على لجان تصحيح الشهادة الاعدادية بمدينة دمنهور للاطمئنان على حسن سير العمل داخل لجان التصحيح، وتوافر الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة ضد الإصابة بفيروس كورونا، حيث قام بتفقد لجان التصحيح بمدرسة السيدة خديجة ومدرسة الجمهورية والمنعقد بهما لجان التصحيح .

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١ محافظة البحيرة



وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم بالإضافة إلى تكثيف أعمال التطهير وتعقيم اللجان.

نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١ البحيرة



كانت بدأت بمدارس البحيرة يوم الأحد ١/ ٦ / واستمرت حتى يوم ٧ / ٦ واستهدفت ١٠٣ آلاف و٨٠٣ طلاب وطالبات قاموا بأداء الامتحانات داخل ٦٠٦ لجان في ١٨ إدارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية (٥٦٨٥) طالبًا وطالبة داخل ٣٦ لجنة وذوي الاحتياجات الخاصة (٣٩) داخل ٥ لجان.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١ محافظة البحيرة



وأشار إلى أنه توجد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تم ربطها مباشرة بجميع الغرف الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال التصحيح وفور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم رفع النتيجة اللواء هشام آمنة _ محافظ البحيرة لاعتمادها وإعلانها ونشرها على الموقع الرسمي للمديرية.



مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

وتمنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات، وأن تكلل جهودهم بالنجاح والتفوق.

رابط الفحص نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2021 فيتو الترم الثاني :اضغط هنا

المصدر : https://medadpress.com/?p=975