نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 الجيزة..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

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أسماء أوائل الطلاب بالصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2021 آخر العام

نتيجة الإعدادية وفيروس كورونا

صرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية بأن المديرية قد قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، سواء داخل لجان الامتحانات، أو أثناء الأعمال الخاصة بالكنترول.

وأضاف سعد ألا تهاون أبدا في ظل هذا الوباء المميت فالحرص الأول هنا سيكون على حياة الطلاب والمعلمين، مؤكد أن تنسيق نتيجة الشهادة الإعدادية لديه الوقت الكافي لأن امتحانات الثانوية العامة لم تعقد بعد.

وحاليا أعمال التصحيح تتم بكل سرعه داخل اللجان والكنترولات، عن طريق المصححين الذين يتم اختيارهم بعناية، حتى تكون عملية التصحيح دقيقة بأكبر صورة ممكن وحتى لا يشتكي طالب بعد تسلم نتيجته أنه ظلم.

ففي نهاية الأسبوع نحن على موعد مع إعلان أوائل الشهادة الإعدادية داخل محافظة الإسكندرية يلي ذلك ظهور نتيجة كل الطلاب، بالتوفيق للجميع.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2021

ولقد أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عملية التصحيح تتم تحت إشراف دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وكل تعليماته يتم تنفيذها بحزم، حيث أكد شوقي على ضرورة أن يركز المصححين في التصحيح وأن يراجعوا ورق الإجابة أكثر من مرة، وكذلك عملية رصد الدرجات تتم بدقة لأن ذلك يقلل حجم التظلمات الطلابية.

وأضاف الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات قد تمت بكل سهولة ويسر ودون وجود أي مشكلات أو منوع من المعوقات والشكاوى.

كما أن المديرية كانت حريصة كل الحرص على إتباع كل الإجراءات الاحترازية التي أقرت عليها الدولة من أجل مواجهة أزمة فيروس كوفيد 19، فالأهم عند الدولة المصرية المحافظة على حياة الطلاب والمعلمين.

أيام قليلة ويخرج علينا السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معلنا نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021، وقد أشار سيادته إلى أنه قد اعطي التعليمات المشددة بالالتزام بكل دقة وحرص أثناء عملية التصحيح الخاصة بالأوراق وكذلك الحرص أثناء مراجعة الدرجات ورصدها النهائي، حرصًا من سيادته على أن يأخذ كل طالب ما يستحقه من درجات.

مع أطيب التمنيات لجمع طلاب محافظة الإسكندرية بالتوفيق والنجاح، والانتقال إلى المرحلة الثانوية.

للتعرف على النتيجة يمكنك الضغط هنا.

المصدر : https://medadpress.com/?p=987