نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2021

برقم الجلوس الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية 2021 ..أسماء أوائل الطلاب بالصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2021 آخر العام

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موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الجيزة برقم الجلوس

وأنهي طلاب شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدارسي 2020/2021 أمام اللجان يوم الخميس الماضي، ولم تستغرق أعمال تصحيح الأوراق سوى 3 ايام فقط، قبل أن يتم دخول أوراق الإجابات والدرجات مرحلة التجميع والرصد في كنترولات مديبرية تعليم الجيزة الرئيسية والفرعية.

ولكي تحصل على نتيجة إعدادية الجيزة من موقع وزارة التربية والتعليم، يجب عليك الوصول إلى الرابط التالي من هنا، ثم ادخال رقم الجلوس، والضغط على (بحث).، وسنحاول توفير روابط بديلة تعمل وكشوفات بالأسماء للحصول على النتائج، علماً بإن النتائج متاحة اليوم الخميس بالأسم داخل المدارس.

المصدر : https://medadpress.com/?p=989