نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2021

برقم الجلوس الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية 2021 ..أسماء أوائل الطلاب بالصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2021 آخر العام
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موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الجيزة برقم الجلوس
وأنهي طلاب شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدارسي 2020/2021 أمام اللجان يوم الخميس الماضي، ولم تستغرق أعمال تصحيح الأوراق سوى 3 ايام فقط، قبل أن يتم دخول أوراق الإجابات والدرجات مرحلة التجميع والرصد في كنترولات مديبرية تعليم الجيزة الرئيسية والفرعية.
المصدر : https://medadpress.com/?p=989
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