نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية ..نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

برقم الجلوس الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية 2021 ..أسماء أوائل الطلاب بالصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2021 آخر العام

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنوفية

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 لكافة أقاليم المنوفية يوم الخميس الماضي، وتستمر حاليا أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية، مع مراعاة بعض المواد الممتحنة التي اشتكى منها الكثير من الطلبة والطالبات وهما مادتي” اللغة الإنجليزية والهندسة” وسوف العمل على توزيع درجات الطلاب على معظم الأسئلة المجاب عنها، وذلك بعد عرض الأمر على السيد المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الترم الثاني

تم توزيع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لعام دراسي 2021 على عدد أكبر من اللجان، وذلك وفقا لعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة خلال الفترة الحالية، وأيضا تقليل أعداد الطلاب داخل كل لجنة امتحانية، وجارى أيضا إتباع تلك الخطوات أثناء أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات لحين الانتهاء واعتماد النتيجة ورفعها رسميا عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

المصدر : https://medadpress.com/?p=993