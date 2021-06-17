ظهورنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021..لينك الشهاده الاعداديه القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021 تشهد محركات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تزايد معدلات البحث من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، بحثا عن نتيجة امتحانات اخر العام الدراسي، الذي أنتهي الطلبة من أدائه على مدار الأيام الماضية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن الموعد النهائي للاستعلام عن النتيجة عقب الانتهاء من رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ولكن من المقرر أن يتم اعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة؛ ليتم الإستعلام عنها بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

أكد الأستاذ محمد عطية مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي 2021 بمحافظة القاهره، سيتم الإعلان عنها خلال أيام، بعد اعتمادها من السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

توزيع درجات المواد في نتيجة إعدادية القاهرة

المادة الدرجة النهائية درجة النجاح اللغة العربية 40 20 اللغة الانجليزية 30 15 الدراسات 20 10 الرياضيات 30 15 العلوم 20 10 المجموع الكلى 140 70

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المصدر : https://medadpress.com/?p=996