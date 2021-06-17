نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بنى سويف2021..لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2021

ينشر لكم موقعنا الاخباري اخر الاخبار بخصوص نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف للعام الدارسى 2021، عقب اعتماد محافظ بنى سويف النتيجة بنسبة نجاح 76.43% اليوم الخميس. واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2020 بنسبة بنجاح 76.43 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة ، حضر منهم 41720 طالباً وطالبة، وحصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا. وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة ،وفي الحياة العملية ، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030. نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية المصدر : https://medadpress.com/?p=999

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