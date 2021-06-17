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ياعيني على الدندو – سما المصري تستعرض صدرها العريان من غير الحمالة

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سما المصري، صورة جرئية لها عبر موقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام”.

وعلقت “المصري” على الصورة التي نشرتها من داخل البانيو قائلة: “العيد خلص خلاص…الحمومه الجايه باه علي راس السنه كده وعليكوا خير…..الحمد لله كل اللي كنت مخططه له اعمل في العيد ماعملتش منه ولا حاجه غير اني استحميت….عيد بانيو سعيد”.

يذكر أن “المصري” هاجمت مؤخرا الإعلامي إبراهيم فايق بعد سخريته منها على ترشحها مديرا للمنتخب المصري لكرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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