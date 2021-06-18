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شاهد – سما المصري تستحم “اتفرجوا عليا واتكيفو”

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بيروت - أسيل الاحمر - نشرت الرقاصة المصرية ، فيديو مثيرًا وجديدًا كله إغراء وقلة حياء، ولا تجل هذه الإنسانة لا من تصرفاتها ولا من التعليقات الجنسية التي تتلقاها عقب نشر كل صورة أو فيديو لها.

حتى أنها لا تحذف خاصية التعليقات، ويبدو أنها تعشق الشتيمة والإنتقادات والكلام السيء لتقول إنها موجودة ومثيرة للجدل.

وكانت أيضًا تعرضت لهجوم كبير حين تحدثت عن الدورة الشهرية للرجل، لكن لا نعلم إن تحدثت عنها بطريقة علمية أم بطريقة عشوائية كعادتها.

اقرأ: سما المصري تتحدث عن دورة الشهرية أثناء استحمامها

https://www.instagram.com/p/B5S8lLank-z/

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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