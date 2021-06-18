فيديو: الفنانة منة شلبي اخر ضحايا المخرج خالد يوسف - هنا التفاصيل

ما تزال أصداء قضية المخرج خالد يوسف مع فنانات مصريات تتردد بشكل كبير في الوسط المصري والعربي حيث تناقل نشطاء التواصل الاجتماعي اسم جديد في القضية وهي الفنانة منة شلبي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تم الزج باسم الفنانة منة شلبي، على خلفية علاقة الحب التي كانت تجمع بينها وبين خالد يوسف، والتي انتهت بالخطوبة ولكن سرعان ما تخلصت منه واعلنت انتهاء العلاقة بينهما.

ولم تعلق منة شلبي على الأنباء التي خرجت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إن كان لديها علاقة مع المخرج خالد يوسف، أو مقاطع الفيديو المنتشرة.

وكان اخر ظهور للفنانة منة شلبي بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان "أسوان للأفلام القصيرة"، بحسب موقع الشبكة العربية.

وشهدت مصر ضجة كبيرة مؤخرا بعد تناقل مقاطع فيديو فاضحة للمخرج خالد يوسف مع فنانات مصريات وأبرزهن منى فاروق وشيماء الحاج والراقصة كاميليا ومنى الغضبان.